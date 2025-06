Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Starke Rauchentwicklung nach Brand eines Wohnwagens - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer starken und meterhohen Rauchentwicklung kam es am Samstag, 14.06.2025 gegen 15.20 Uhr auf einem Freizeitgrundstück in der Mötzinger Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte hierbei ein Wohnwagen bis auf das Grundgestell komplett nieder. Des Weiteren wurden durch das Feuer noch eine 6 Meter hohe Thuja Hecke und diverse Gartenmöbel in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte durch ihre Löscharbeiten ein Übergreifen auf eine danebenstehende Gartenhütte verhindern.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000,00 Euro.

Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 07032 / 27080 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

