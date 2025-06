Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Herrenberger Straße

Calwer Straße: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, dem 14.06.2025, ereignete sich um 00:31 Uhr, ein Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung der Herrenberger Straße und der Calwer Straße in Böblingen, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin bog mit ihrem VW Golf GTI von der Herrenberger Straße kommend nach links in die Calwer Straße ab und nahm dabei den entgegenkommenden 62-jährigen Pkw-Lenker eines VW Arteon nicht wahr. Auf Grund dessen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 62-jährige kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 23-jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell