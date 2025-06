Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 36-jähriger Radfahrer durch Hund zu Fall gebracht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (13.06.2025) war ein 36-jähriger Radfahrer kurz nach 06.00 Uhr in Holzgerlingen in der Straße "Im Brühl" in Fahrtrichtung Klemmertstraße unterwegs. Auf dieser Strecke wurde der Radler von einem relativ großen, weißen Hund angesprungen und zu Fall gebracht. Durch den Sturz erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Hund soll in Begleitung eines 30 bis 40 Jahre alten Mannes gewesen sein, der als etwa 170 cm groß und leicht dicklich beschrieben wurde. Der Mann soll mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen Weste und kurzen Hosen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

