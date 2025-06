POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Vorfall auf Europaplatz gesucht

Ludwigsburg (ots) - Wegen eines räuberischen Diebstahls am Mittwoch (11.06.2025) gegen 13:15 Uhr in einer Drogerie in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg sitzt ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige steht im Verdacht, mehrere hochpreisige Parfums aus einem Verkaufsregal genommen und ...

