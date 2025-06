Polizei Mettmann

POL-ME: Kollision mit Auto - Radfahrer schwer verletzt - 2506010

Langenfeld (ots)

Am Montag, 2. Juni 2025, wurde in Langenfeld ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr befuhr ein 29-jähriger Wuppertaler mit seinem Audi A3 die Rothenberger Straße in Fahrtrichtung Opladen. An der Einmündung der Heerstraße - einer Rechts-vor-Links-Kreuzung - missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Aufgrund dieser Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 9.000 Euro.

