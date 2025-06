POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Arztpraxis

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (12.06.2025) in ein Autohaus in der Gottlob-Müller-Straße in Besigheim ein. Im Gebäudeinneren hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf, durchsuchten Räume und öffneten Schubladen. Die Täter machten zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen ...

