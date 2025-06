Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 58-Jähriger kollidiert mit Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er am Steuer kurz einschlief, verlor ein 58 Jahre alter Citroen-Fahrer am Donnerstag (12.06.2025), gegen 17.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Landesstraße 1189 bei Sindelfingen unterwegs war. Der 58-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem aus Richtung Büsnau entgegenkommenden Seat einer 39-Jährigen. Sowohl die 39-Jährige als auch ein sechs Jahre alter Mitfahrer in dem Seat erlitten dabei den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell