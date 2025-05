Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 55-Jähriger aus Waldsee

Waldsee (ots)

Seit heute, Donnerstag, 08.05.2025, wird eine in Waldsee wohnende 55-Jährige vermisst. Sie verließ heute Morgen gegen 07:10 Uhr ihr Wohnanwesen. Zuletzt wurde die Vermisste in einer Bäckerei in der Neuhofener Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste ist geistig beeinträchtigt und kann sich schlecht orientieren, zudem spricht sie nur Albanisch. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 55-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 55-Jährigen: - ca. 156 cm - sehr schlanke Statur - kurzes schwarzes Haar - bekleidet mit schwarzer Jeans, weißen Nike Sneaker mit rosa Swoosh und rosafarbener Jacke - sie trägt außerdem einen schwarzen Rucksack

Ein Lichtbild der Vermissten auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz unter folgendem Link einzusehen: https://s.rlp.de/BxhK2AS

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell