Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 63-Jähriger mit Fahrrad gestürzt - Zeugin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 63 Jahre alter Radfahrer war am Mittwoch (11.06.2025) gegen 20.10 Uhr in der Nagolder Straße in Herrenberg in Richtung Mühlstraße unterwegs. Mutmaßlich stürzte er dort und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine noch unbekannte Frau soll bis zum Eintreffen weiterer Personen Erste Hilfe geleistet haben, ehe sie weiterging.

Polizeibeamten des Polizeireviers Herrenberg stellten später fest, dass der 63-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, als er mit dem Fahrrad unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Aufgrund der starken Alkoholisierung verbrachte er die restliche Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg.

Da bislang nicht abschließend geklärt werden könnte, wie es zu dem Sturz des 63-Jährigen kam, sucht die Polizei Zeugen. Jeder, der sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere die Frau, die Erste Hilfe geleistet hatte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell