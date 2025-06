Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch in der Nelkenstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht nach einem Wohnungseinbruch in der Nelkenstraße in Münchingen Zeugen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch (11.06.2025) zwischen 13.45 Uhr und 16.00 Uhr über ein Fenster, das er aufhebelte, Zugang in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses. Indem er die Wohnungstür aufbrach, gelang es ihm auch, sich Zutritt in die Wohnung im Obergeschoss zu verschaffen. Diese durchwühlte er und stahl vermutlich Schmuck in etwa dreistelligem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Polizei.

