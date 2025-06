POL-LB: Vaihingen an der Enz: Maientag 2025 - Polizei zieht positive Bilanz

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (07.06.2025) zwischen 20:55 und 21:05 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Marktplatz in Beihingen einen Mercedes und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Unbekannten zerkratzten eine Seite des PKW nahezu komplett vom Heck bis zur Front. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an ...

mehr