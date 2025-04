Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle deckt Straftaten auf

Röbel (ots)

Am Sonntag, dem 27.04.2025, gegen 04:45 Uhr entschlossen sich Kollegen des Polizeireviers Röbel, ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. In dem PKW befanden sich zwei Insassen, ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Deutscher. Eine Personenüberprüfung ergab, dass der 19-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen Sachbeschädigung durch Graffiti polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die Beamten konnten im Laderaum des Fahrzeugs mehrere Eimer Farbe, Spraydosen, Bekleidung, eine Leiter und Malerutensilien feststellen, die alle frische Farbanhaftungen aufwiesen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme aller Gegenstände an. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuvor mehrere Graffitis im Bereich Waren angebracht habe. Der Tatort konnte ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um ein Gebäude bei einem Radweg zwischen Waren und Schmachthagen, an dem die Kollegen mehrere großflächige Graffitis feststellen konnten.

Ob noch weitere Graffiti in der Gegend durch die beiden Männer gefertigt wurden, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell