POL-NB: Verkehrsunfall auf der Autobahnzufahrt

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 22.04.2025 zum 23.04.2025 kam es in einem Garagenkomplex im 2.Steepenweg in Neubrandenburg zu insgesamt 18 Einbrüchen in die dortigen Garagen. Ein Garagenbesitzer stellte am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr fest, dass seine Garage aufgebrochen wurde und meldete es umgehend der Polizei. Als die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Tatort ankamen, mussten sie ...

mehr