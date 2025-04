Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Garagen in Neubrandenburg angegriffen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 22.04.2025 zum 23.04.2025 kam es in einem Garagenkomplex im 2.Steepenweg in Neubrandenburg zu insgesamt 18 Einbrüchen in die dortigen Garagen. Ein Garagenbesitzer stellte am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr fest, dass seine Garage aufgebrochen wurde und meldete es umgehend der Polizei. Als die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Tatort ankamen, mussten sie feststellen, dass noch weitere 17 Garagen angegriffen wurden. Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort wird die Tatzeit am 23.04.2025, circa 04:00 Uhr nachts, vermutet. Der allgemeine Sachschaden ist in der Summe bislang höher als der Stehlschaden. Bisher ist lediglich bekannt, dass die unbekannten Täter ein Autoradio und zwei Mopedmotoren entwendeten. Zur Spurensicherung am Tatort waren Kollegen der Kriminalpolizei Neubrandenburg im Einsatz.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zum Tatgeschehen. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell