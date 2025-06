Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Zehn Kilometer Stau nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein rund 10 km langer Stau bildete sich am Mittwochmorgen (11.06.2025) in Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vor dem Engelbergtunnel hatte sich zunächst kurz nach 7.00 Uhr bereits ein Rückstau bis zum Engelbergparkplatz gebildet. Ein 36 Jahre alter Fiat-Ducato-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er das Stauende mutmaßlich übersah. In der Folge kollidierte er mit dem Heck eines Sattelaufliegers eines 58 Jahre alten Lkw-Lenkers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 36-Jährige in dem Fiat eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro. Sowohl der Fiat als auch der Sattelauflieger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Räumungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen der Autobahnmeisterei mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen für etwa Eineinhalbstunden gesperrt werden.

Bei einer Überprüfung der Rettungsgasse stellten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg rund 20 Verstöße fest. Den Angezeigten droht nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Zudem muss ein Beifahrer eines an der Unfallstelle vorbeifahrende Pkws mit einer Strafanzeige rechnen, da er die Rettungsmaßnahmen des eingeklemmten 36-Jährigen filmte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell