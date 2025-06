Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Mit Schmuck und Sparbüchern machten sich noch unbekannte Täter aus dem Staub, die am Mittwoch (11.06.2025) zwischen 09.45 Uhr und 19.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Tübinger Straße in Tamm eingebrochen sind. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar und stießen auf das Diebesgut. Der Wert steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und bittet diese sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

