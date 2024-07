POL-UN: Unna, Fröndenberg, Remscheid - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Unna (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (05.07.2024), 20.00 Uhr und Samstag (06.07.2024), 09.00 Uhr gewaltsam in eine Grundschule an der Dahlienstraße in Unna-Königsborn eingedrungen. Dort verwüsteten sie das Lehrerzimmer, beschädigten Türen, eine Kaffeemaschine sowie Kabel und Drucker und entwendeten einen Tower-Computer. Hinweise bitte an die ...

mehr