Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 29-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines räuberischen Diebstahls am Mittwoch (11.06.2025) gegen 13:15 Uhr in einer Drogerie in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg sitzt ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige steht im Verdacht, mehrere hochpreisige Parfums aus einem Verkaufsregal genommen und in eine mitgeführte Stofftasche gesteckt zu haben. Ein Ladendetektiv wurde auf den Tatverdächtigen aufmerksam und beobachtete das weitere Geschehen. Anschließend soll der Tatverdächtige den Drogeriemarkt, ohne die Ware im Wert von rund 550 Euro zu bezahlen, verlassen haben. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin soll der 29-Jährige sofort einen ersten Fluchtversuch unternommen haben. Der Ladendetektiv konnte zunächst den Tatverdächtigen festhalten, dieser soll sich aber aus dem Haltegriff gewunden haben. In diesem Zuge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, woraufhin der Tatverdächtige zunächst flüchten konnte. Bei dem Gerangel erlitt der Ladendetektiv leichte Verletzungen. Durch das Eingreifen eines weiteren Zeugen sowie dem nacheilenden Ladendetektiv gelange es den beiden, den Tatverdächtigen einzuholen und zu stoppen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn auf das Polizeirevier Ludwigsburg. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Deutsche wurde am Donnerstag (12.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, die den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell