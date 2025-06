Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen eine noch unbekannte Person wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Eine 26 Jahre alte Frau hatte ihr Fahrzeug, eine Mercedes A-Klasse, am Mittwoch (11.06.2025) zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr am Fahrbahnrand der Hochdorfer Straße in Affalterbach, nahe der Einmündung zur Bogenstraße geparkt. Als sie gegen 16.00 Uhr mit dem Pkw nach Hause fuhr, bemerkte sie Veränderungen im Fahrverhalten und überprüfte den Luftdruck der Reifen. Da sie die Ursache nicht lokalisieren konnte, fuhr sie weiter. Bei einer späteren, genaueren Begutachtung des Mercedes, konnte festgestellt werden, dass mehrere Radmuttern am linken Vorderrad erheblich gelockert waren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

