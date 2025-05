Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Windschutzscheibe beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Ein oder mehrere Täter haben in der Zeit vom 29.04. um 19:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr des Folgetages in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen eine Windschutzscheibe eines geparkten PKW VW Golf durch mehrere Steinwürfe beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,00 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Bezugsnummer 0109927/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

