Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr Montagnachmittag auf dem linksseitigen Gehweg der Saarbrückener Straße in Meiningen in Richtung der Straße "Am Kirchbrunnen". Als der Gehweg endete, zog er plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten nach rechts auf die Straße, weshalb ein dort fahrender Autofahrer mit Anhänger ausweichen musste. Den Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer konnte er vermeiden, jedoch stieß er aufgrund des Ausweichmanövers gegen einen in der Straße geparkten Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro und am Anhänger ein Schaden von etwa 500 Euro. Der unfallverursachende Radfahrer setzte seine Fahrt mit seinem dunklen Mountainbike ohne anzuhalten pflichtwidrig fort. Der Unfallverursacher konnte durch den Geschädigten als tätowierter, trainierter Mann mit einem schwarzen Helm und Kopfhörern im Ohr beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0108069/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell