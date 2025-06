Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte brechen in Freibad ein

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (12.06.2025), 23.15 Uhr und Freitag (13.06.2025), 6.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Freibad in der Badstraße in Leonberg. Auf dem Gelände begaben sich die Unbekannten zu den Räumlichkeiten der Betriebsleitung, wo sie eine Tür aufhebelten und Schränke zerstörten, in welchen sich Tresore befanden. Aus den gewaltsam geöffneten Tresoren entwendeten die Täter Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

