POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: unheimliche Vorgänge am Freitag, den 13.

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen eine noch unbekannte Person wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Eine 26 Jahre alte Frau hatte ihr Fahrzeug, eine Mercedes A-Klasse, am Mittwoch (11.06.2025) zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr am Fahrbahnrand der Hochdorfer Straße in Affalterbach, nahe der Einmündung zur Bogenstraße geparkt. Als sie gegen 16.00 Uhr mit dem Pkw ...

mehr