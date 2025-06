Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 14.06.2025, ereignete sich gegen 12:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L1144 zwischen Kornwestheim und Remseck. Die 57-jährige Fahrerin eines Wohnmobil Citroen KW 34 befuhr die L 1144 in Richtung Kornwestheim und bremste ab, um nach links in einen Nebenweg der Straße einzubiegen. Der 42-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr vermutlich ungebremst auf das Heck des Wohnmobils auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des VW schwer verletzt, er wurde zur weiteren Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Eine 8-jährige Mitfahrerin im Wohnmobil wurde leicht verletzt, eine Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 50.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Kurzzeitig musste die Straße vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zur Verkehrsregelung und Unfallaufnahme waren zwei Streifen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell