POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen

Pforzheim (ots) - Am frühen Montagmorgen hat ein bewaffneter Mann den Mitarbeiter einer Tankstelle in der Innenstadt bedroht und Bargeld gefordert. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Räuber, gegen 5:00 Uhr, die in der Zerrennerstraße gelegene Tankstelle. In der Folge bedrohte der Täter den Kassierer mit ...

