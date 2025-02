Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter überfällt Tankstelle - die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am frühen Montagmorgen hat ein bewaffneter Mann den Mitarbeiter einer Tankstelle in der Innenstadt bedroht und Bargeld gefordert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Räuber, gegen 5:00 Uhr, die in der Zerrennerstraße gelegene Tankstelle. In der Folge bedrohte der Täter den Kassierer mit einem Messer und verlangte von ihm Bargeld. Dieser ergriff seinerseits ein Reizstoffsprühgerät und setzte es gegen den Mann an, der hierauf ohne Beute sofort die Flucht ergriff.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Der gesuchte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 25 Jahre alt - etwa 175 cm - 180 cm groß - weißes Tuch als Maskierung vor Mund und Nase - bekleidet mit dunkler Jacke, Jeans und weißen Schuhen und dunklem Basecap sowie weißen Handschuhen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

