POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken Unfall verursacht, zunächst geflüchtet und dann doch angehalten

Pforzheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gg. 05.30 Uhr brach in den Kellerräumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in Pforzheim, in der Meisenstraße, ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und die Löscharbeiten war gg. 06.00 Uhr beendet. Die beiden Bewohner wurden verletzt. Die 61jährige Frau erlitt eine leichte ...

