Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte mit zwei verletzten Bewohner

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gg. 05.30 Uhr brach in den Kellerräumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in Pforzheim, in der Meisenstraße, ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und die Löscharbeiten war gg. 06.00 Uhr beendet. Die beiden Bewohner wurden verletzt. Die 61jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und konnte ein örtliches Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 60jährige Mann wurde schwer verletzt, erlitt eine Rauchgasintoxikation und Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Er wurde letztlich in ein Krankenhaus nach Stuttgart gebracht. Durch die erhebliche Rauchentwicklung ist die Doppelhaushälfte aktuell unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 EURO. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 4 Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Zwei RTW versorgten die Verletzten. Die Polizei war mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Harald Huber

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell