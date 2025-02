POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Eine Tiefgarage war Ziel von Dieben: Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Zigaretten und Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Kioskeinbruch am Pforzheimer Messplatz gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, den Rollladen eines Kiosks am Messplatz auf und verschafften sich gewaltsamen Zutritt ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. ...

