POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer fahrt Baum um

Ölbronn (ots)

Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, mit seinem Auto am frühen Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 4520 zwischen Ölbronn und Knittlingen betrunken und ohne Führerschein gegen einen Baum gefahren zu sein.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge, war der Mann gegen 02:10 Uhr auf der Kreisstraße 4520 von Kleinvillars kommend in Fahrtrichtung Knittlingen unterwegs, als er mit seinem Seat im Bereich einer Kurve, vor der Einmündung in Richtung Ruit, von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen einen Baum fuhr. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Durch die unfallaufnehmenden Polizeibeamten vom Polizeirevier Mühlacker wurde beim 22-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholvortest durchgeführt. Jener hatte einen Wert von rund 0,7 Promille zum Ergebnis. Außerdem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er musste eine Blutprobe abgeben und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Der verunfallte Seat musste abgeschleppt werden. Es entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

