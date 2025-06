Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Tatverdächtigen nach Einbruch in Wohnhaus auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Der Anruf eines Anwohner brachte Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg am frühen Sonntagmorgen (03.50 Uhr) auf die Spur von sechs jungen Männern, die verdächtigt werden, in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Gärtringen eingebrochen zu sein. Dem Anwohner war zunächst der Schein von Taschenlampen in einem Haus in der Nachbarschaft aufgefallen, worauf er die Polizei alarmierte. Auf der Anfahrt zum Tatort wurde eine Streifenwagenbesatzung auf zwei PKW und mehrere Personen aufmerksam, die auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe standen. Eine zweite Besatzung stellten währenddessen fest, dass an dem betreffenden Wohnhaus ein Fenster offenstand, sich jedoch niemand vor Ort befand. Die sechs jungen Männer wurden schließlich einer Kontrolle unterzogen, wobei Gegenstände wie Bilder und Porzellan in den Fahrzeugen festgestellt wurden, die vermutlich aus dem Wohnhaus stammen könnten. In der Folge wurden die sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren vorläufig wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls festgenommen und zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Dort wurden die polizeilich notwendigen Maßnahmen durchgeführt und die sechs Personen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

