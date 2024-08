Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gebäudebrand im Ortsteil Twischkamp

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, den 26.08.2024 wurde der Leitstelle ein Feuer in einem Gebäude in der Hansastraße gemeldet. Daraufhin wurde um 02:30 Uhr der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergab die Erkundung, dass der mittlere Teil eines eingeschossigen Gebäudes auf einer Fläche von ca. 180 m² in Vollbrand stand. Aufgrund der ersten Erkundung wurde zur Unterstützung die Freiwillige Feuerwehr Lehe zur Hansastraße nachalarmiert.

Das Gebäude konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von den Einsatzkräften betreten werden, so dass das Feuer mit mehreren Strahlrohren von außen bekämpft wurde. Insgesamt wurden 12 Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt.

Der Einsatz wurde um 05:30 Uhr beendet. Vor Ort waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, sowie 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehe.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell