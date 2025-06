Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Brand eines Baggers am Umspannwerk

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände des Umspannwerks der Deutschen Bahn, auf dem Materialien eines Bauunternehmers gelagert waren. Ein 36-Jähriger Mitarbeiter wollte eben diese mittels eines Kettenraupenbaggers verladen und geriet hierbei mit seinem Auslegerarm zu dicht an eine Oberleitung des Umspannwerks. Dadurch kam es zu einem Lichtbogen, welcher den Bagger in Brand setzte. Abgesehen von besagter Oberleitung, wurde das Umspannwerk selbst nicht beschädigt. Die beschädigte Leitung wird bis zum Abschluss der Reparatur umgeleitet und hat keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb. Durch die Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Der Sachverhalt wurde letztlich an die Bundespolizei übergeben. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell