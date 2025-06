POL-IZ: 250613.3 Itzehoe: Diebstahl an denkmalgeschützter Kirchentür - Zeugen gesucht

Nordermeldorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tag in der Ringstraße in Nordermeldorf, Ortsteil Thalingburen, ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich hierbei tödliche Verletzungen zugezogen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Person schon verstorben. Gegen 03:13 Uhr war ein 34-Jähriger in einem Audi auf der Ringstraße in Nordermeldorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter ...

