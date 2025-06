Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250613.1 Nordermeldorf: Autofahrer verunglückt tödlich

Nordermeldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tag in der Ringstraße in Nordermeldorf, Ortsteil Thalingburen, ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich hierbei tödliche Verletzungen zugezogen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Person schon verstorben.

Gegen 03:13 Uhr war ein 34-Jähriger in einem Audi auf der Ringstraße in Nordermeldorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer aus dem Kreis Dithmarschen mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Baum. Bei dem Unglück erlitt der Mann tödliche Verletzungen, er konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Aufgrund der starken Beschädigungen des Audis mussten die mit eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Barsfleth-Thalingburen, Meldorf und Christianskoog den Leichnam aus dem PKW bergen. Die Ringstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten während der Unfallaufnahme gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Björn Loop

