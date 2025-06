POL-IZ: 250612.2 Kellinghusen: Beinaheunfall durch Barrikade auf Fahrbahn

Brunsbüttel (ots) - Am Dienstagvormittag kam es am ZOB in der Emil-von-Behring-Straße in Brunsbüttel zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Linienbus. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr stellte ein Busfahrer seinen verschlossenen Linienbus am ZOB ab. Bei seiner Rückkehr entdeckte er, dass Unbekannte den Münzwechsler samt Wechselgeld ...

