LPI-SHL: Moped übersehen

Bad Liebenstein (ots) - Aufgrund einer Unachtsamkeit kam es am 30.04. um kurz nach 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein zu einem schwereren Verkehrunfall. Ein PKW musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten. Dies bekam der Fahrer einer Simson zu spät mit und fuhr ungebremst auf den haltenden PKW auf. Der Simsonfahrer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in das Klinikum Bad ...

