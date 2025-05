Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Diebstahl

Zu einem unverfrorenen Diebstahl kam es in der Rößbergstraße in dem Geisaer Ortsteil Ketten der Zeit zwischen dem Morgen des 27.04. und den Mittagsstunden des 30.04. Der oder die Täter nutzten eine Seiteneingangstür, um in das Haus zu gelangen. Hier wurde gezielt das Schlafzimmer des Geschädigten aufgesucht und dessen Nachttischschrank nach Bargeld durchsucht. Der oder die Täter konnten so insgesamt ca. 3.000,00 Euro an sich nehmen. Ebenfalls wurden der Führerschein und Personalausweis, sowie die EC-Karte und ein Fahrzeugschein des Geschädigten entwendet. Falls jemand ungewöhnliche Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, möge dieser sich bitte unter der Bezugsnummer 0110283/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. An dieser Stelle ergeht eindringlichst der Hinweis, dass an unbeobachteten Türen keine Schlüssel von außen stecken gelassen werden sollten. Auch sind offen stehende Garagen eine Einladung für jeden Täter, um sich am Eigentum Dritter zu bereichern.

