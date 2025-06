Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250610.4 Brunsbüttel: Containerschiff kollidiert mit Schleusenanlage

Brunsbüttel (ots)

Am Freitagmorgen prallte ein Containerschiff in der Neuen Südschleuse in Brunsbüttel gegen die Mittelmauer. An dem Schiff sowie an der Schleusenanlage entstand Sachschaden. Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Containerschiff stieß gegen 06:10 Uhr beim Anlegen in der Neuen Südschleuse mit der Mittelmauer zusammen.

An der Backbordseite des Schiffes entstanden Farbabrieb und eine Eindellung an der Wallschiene. Ein Segment der Mittelmauer verschob sich leicht in Richtung der Neuen Nordschleuse, dabei brachen Teile des Mauerwerks heraus. Auch der Wartungsschacht der Schleusenmauer verschob sich seitlich, was die Stabilität des Schachtes beeinträchtigte. Personen blieben unverletzt, Betriebsstoffe traten nicht aus und das Schiff nahm keinen Wassereinbruch.

Das Schiff setzte seine Fahrt nach Lettland fort. Ein Weiterfahrverbot verhängte die Wasserschutzpolizei nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel dauern an.

Tom Albrink

