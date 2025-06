POL-IZ: 250610.1 Quarnstedt: Polizei kontrolliert Festivalverkehr - 21 Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Heide (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Fachhandels im Gewerbegebiet Heide ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Kupfermaterial für den Heizungs- und Sanitärbedarf. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch gegen Mitternacht in der Straße Süderdamm. Die Täter zerstörten zunächst die Überwachungskameras und ...

