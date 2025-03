Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Ziege und Schaf entwendet - Zeugen gesucht!

Rauenberg (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete in der Nähe der Frauenweilerstraße im Feldgebiet zuerst einen Schafbock und wenige Tage später eine Ziege. Bereits am 01.03. zwischen 9 und 17 Uhr verschwand aus einem dortigen Gehege das Schaf im Wert von mehr als 150 Euro. Am Montag, den 17.03. folgte dann das Verschwinden einer Burenziege. In der Nähe des Geheges konnte eine Zeugin einen verdächtigen dunkelblauen VW Golf feststellen, welcher mit drei "südländisch aussehenden" Männern besetzt gewesen sein soll. Der Polizeiposten Mühlhausen sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft oder dem noch unbekannten Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/662850 oder beim Polizeirevier unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

