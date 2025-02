LPI-G: Unfallflucht

Altenburger Land (ots) - Meuselwitz: Am 21.02.2025, ereignete sich gegen 16:45 Uhr, in der Altenburger Straße Abzweig Bebelstraße ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Radfahrer hatte die Absicht von der Altenburger Straße in die Bebelstraße abzubiegen und kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich dabei erheblich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

