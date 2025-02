LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 21.02.2025, gegen 20:15 Uhr, beschädigten derzeit unbekannte Täter, möglicherweise drei Jugendliche, in der Paditzer Straße die Motorhaube eines Pkw, der in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0047417/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

