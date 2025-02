LPI-G: Fahrraddiebstahl aus Keller

Weida (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger mit seiner KTM die Neustedter Straße in Weida. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

