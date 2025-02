LPI-G: VW-Fahrer unter Drogen am Steuer

Greiz (ots) - Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr parkten Beamte der PI Greiz ihren Streifenwagen im Bereich der Greizer Gerichtsstraße. Als sie nach einem Einsatz wieder in das Fahrzeug einsteigen wollten, lehnten sich zwei polizeibekannte, obdachlose Männer aus der Greizer Drogenszene provokativ an das Fahrzeug. Einer der beiden hatte seinen Hund am Außenspiegel des ...

