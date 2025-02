Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Haftbefehl vollstreckt

Greiz (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr parkten Beamte der PI Greiz ihren Streifenwagen im Bereich der Greizer Gerichtsstraße. Als sie nach einem Einsatz wieder in das Fahrzeug einsteigen wollten, lehnten sich zwei polizeibekannte, obdachlose Männer aus der Greizer Drogenszene provokativ an das Fahrzeug. Einer der beiden hatte seinen Hund am Außenspiegel des Wagens angebunden. Gegen den anderen Mann lag ein Haftbefehl vor. Als die Beamten die beiden Männer ansprachen, flüchteten diese samt Hund auf ein brachliegendes Bahnhofsgelände in der Nähe. Dort konnte der mit Haftbefehl gesuchte Mann gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der 27-jährige massiven Widerstand und schlug und trat nach den Beamten. Dabei beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Bei der Durchsuchung der Person wurden eine kleine Menge der illegalen Droge Crystal Meth sowie verschreibungspflichtige Psychopharmaka in tablettenform aufgefunden. Drogen- und Alkoholtests ergaben, dass der Mann mit 1,35 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem Cannabis, Kokain und Crystal Meth konsumiert hatte. Der Angreifer wurde festgenommen, später aber gegen Zahlung einer Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell