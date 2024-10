Lübeck (ots) - In der Nacht zum Sonntag (29.09.2024) wurde der Polizei in der Kronsforder Landstraße in Lübeck ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Der Beifahrer würde aus dem Fenster heraus Baustellenbaken umwerfen. Einer anschließend geplanten Kontrolle durch Streifenbeamte entzog sich der Fahrer durch ...

mehr