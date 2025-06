Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250610.2 Beidenfleth: Brand eines Einfamilienhauses

Beidenfleth (ots)

Am Montagabend kam es in Beidenfleth zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Aus noch unbekannter Ursache brach im Anbau des Gebäudes ein Feuer aus, das auf den Dachstuhl übergriff. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Gegen 21:15 Uhr bemerkte eine Nachbarin in der Straße Hinterm Dorf in Beidenfleth Flammen im Anbau eines Einfamilienhauses und alarmierte die Bewohner. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei Schuppen im Garten sowie der Anbau in Vollbrand. Die Flammen griffen kurze Zeit später auf den hölzernen Dachstuhl des Wohnhauses über.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und beendete die Löscharbeiten gegen 04:00 Uhr. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Noch in der Nacht mussten Einsatzkräfte das ausgebrannte Dach abtragen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

