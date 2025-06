POL-IZ: 250610.3 Itzehoe: Pkw-Fahrerin verunfallt alkoholisiert auf Verkehrsinsel

Beidenfleth (ots) - Am Montagabend kam es in Beidenfleth zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Aus noch unbekannter Ursache brach im Anbau des Gebäudes ein Feuer aus, das auf den Dachstuhl übergriff. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Gegen 21:15 Uhr bemerkte eine Nachbarin in der Straße Hinterm Dorf in Beidenfleth Flammen im Anbau eines Einfamilienhauses und alarmierte die Bewohner. Beim ...

