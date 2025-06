Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250612.4 Itzehoe: Angebliche Spendensammler erbeuten Bargeld

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend sprachen zwei Personen einen Itzehoer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lindenstraße an und baten ihn um eine Spende. Da sich die Personen glaubwürdig als Mitarbeiter einer karitativen Organisation vorstellten, übergab der Geschädigte einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Um 20 Uhr erschien ein 19-jähriger Itzehoer auf der hiesigen Wache. Er zeigte an, dass er soeben auf dem Parkplatz in der Lindenstraße von zwei Personen angesprochen worden sei. Das Auftreten der beiden erweckte beim Geschädigten zunächst kein Misstrauen. Er übergab bereitwillig eine Barspende für "ihre" Hilfsorganisation in Höhe von 20 Euro. Beim anschließenden Einkauf bemerkte der Spender dann den tatsächlichen Mitarbeiter der Hilfsorganisation. In einem Gespräch mit diesem erfuhr er, dass er soeben einer dreisten Betrugsmasche zum Opfer gefallen war.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen im Alter von 28-30 Jahren handeln. Beide waren ca. 170 cm groß, eine Person war von schlanker Statur, die zweite eher dicklich. Eine Person trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Hose, beide hatten laut dem Anzeigenden ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen. Weitere Geschädigte der hier geschilderten Betrugsmasche oder Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04821 6020 zu melden.

